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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 08:03

دمشق تثمن الدعم الروسي من احتياطات القمح

دمشق تثمن الدعم الروسي من احتياطات القمح
وقال رئيس الحكومة السورية خلال اجتماع مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة والفعاليات المحلية في محافظة حماة: بات يتوفر لدينا طحين يكفي حاجة سوريا حتى نهاية العام الجاري من هذه السلعة الأساسية.

وأضاف عرنوس: نتقدم بجزيل الشكر إلى الاصدقاء الروس على مساعدتنا في تأمين القمح ضمن عقود توريد تصل بشكل تدريجي عبر سفن تقوم بتفريغ حمولتها بشكل شبه يومي ضمن الصوامع المرفئية.

وتعاني سوريا أزمة في تأمين قمح الطحين، تتجلى في طوابير المواطنين الذين يصطفون أمام الأفران لتأمين الخبز لعائلاتهم.

وتعاني سوريا حصارا خانقا تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية على البلاد، إلى جانب استمرار الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له بتهريب مخازن الأقماح السورية إلى دول الجوار، بالتوازي مع الحرق المتعمد للمحاصيل في مناطق سيطرته شرقي سوريا، التي تعد خزان الغذاء السوري.

وينتظر أن تساهم الشحنات الروسية في تذليل أزمة الخبز التي يعانيها السوريون بعمق، واختفاء تدريجي للطوابير التي باتت مشهدا مألوفا أمام الأفران السورية خلال الأشهر الأخيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 925273
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