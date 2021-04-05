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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 08:07

اليمن.. الجيش واللجان يصدون هجوماً واسعاً شمالي محافظة الضالع

اليمن.. الجيش واللجان يصدون هجوماً واسعاً شمالي محافظة الضالع
أكد مصدر عسكري يمني إحباط هجوم واسع لقوات تحالف العدوان السعودي في جبهة مُرَيْس شمالي محافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى "مقتل وجرح العشرات من القوات التابعة للتحالف السعودي بينهم قادة خلال صد زحفهم المكثف في جبهة مُرَيْس بمحافظة الضالع جنوب البلاد"، مضيفاً أن "قوات التحالف السعودي زحفت باتجاه مواقع الجيش واللجان في جبهة مُرَيْس استمر لـ5 ساعات دون أن تحقق أي تقدم".

بالتوازي، أفاد مصدر صحفي بوقوع شهيدين و6 إصابات في قصف مدفعي للتحالف السعودي على مديرية منبه الحدودية شمال اليمن.

إلى ذلك، لفت مصدر عسكري يمني إلى أنه "تم تسجيل 194 خرقاً جديداً لقوات تحالف العدوان السعودي في جبهات الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيراً إلى أن "القوات المتعددة للتحالف السعودي قصفت مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة بـ539 صاروخاً وقذيفة مدفعية".

وشنت طائرات التحالف السعودي 3 غارات على منطقتي الفازة والتُّحَيْتا جنوب الحُدَيْدَة، بحسب ما قاله المصدر.

وتابع أن "خروقات قوات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار في الحُدَيْدَة شملت استحداث تحصينات قتالية جنوب المحافظة، تزامناً مع تحليق 22 طائرة تجسسية".
مصدر : وكالات
رقم : 925276
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