وزير الخارجية الإيراني یلتقی نظيره الأوزبكي في طشقند

وبحث ظريف ،الذي وصل الى طشقند صباح اليوم، في هذا اللقاء بشان سبل تطوير العلاقات الثنائية واحدث التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.



وكانت وزارة خارجية اوزبكستان قد اعلنت في تقرير اصدرته حول زيارة وزير الخارجية الايراني الى طشقند، بان البحث في آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والقضايا المتعلقة بالاستثمارات، يعد من ضمن محاور الزيارة.



وقالت الوزارة في تقرير لها الاحد بان وزير الخارجية الايراني سيصل بمعية الوفد المرافق له الى طشقند غدا الاثنين 5 ابريل.



واضافت: ان التعاون الثنائي الراهن وآفاقه المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارات والنقل وسائر المجالات ستكون من ضمن القضايا التي سيجري البحث بشانها خلال الزيارة.



وتتضمن جولة وزير الخارجية الايراني على اسيا الوسطى ايضا زيارة قرغيزيا وكازاخستان وتركمنستان.



وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن في تغريدة له قبل ايام بان وزير الخارجية سيقوم بجولة على 4 دول في اسيا الوسطى خلال الفترة من 5 الى 8 ابريل الجاري سيتم التركيز خلالها على التعاون الثنائي والاقليمي.



واضاف: ان تنمية العلاقات مع اسيا الوسطى، منطقة المشتركات الحضارية والتاريخية والثقافية، كانت على الدوام ضمن اولويات ايران الاساسية.