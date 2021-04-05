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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 09:58

مستشار الكاظمي يحدد أهداف زيارة الإمارات

مستشار الكاظمي يحدد أهداف زيارة الإمارات
وقال علاوي ،في تصريح صحفي، إن أهداف زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإمارات هي زيارة اقتصادية تنموية تهدف إلى استثمار السياسة الخارجية في خدمة الاقتصاد العراقي، وكذلك في تعزيز مكانة العراق إقليميا باتجاه الدول الخليجية والعربية، فضلا عن تبادل وجهات النظر باتجاه المشاكل التي تحيط بالمنطقة.

وأضاف علاوي أن هذه الزيارة لها ثقلها عبر الوفد الذي يقوده رئيس الحكومة، وكذلك الملفات الخاصة بالاقتصاد، والاستثمار، والطاقة والنقل، وتفعيل العامل الثقافي للشراكة بين الشعبين العراقي والإماراتي، وأيضا استثمار تبادل وجهات النظر باتجاه الاستثمارات المقبلة في العراق من قبل الشركات الإماراتية التي من المتوقع أن تتركز في قطاع الطاقة والكهرباء والإسكان والنقل.

وأشار المستشار الحكومي، إلى أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز الاستثمارات الاماراتية في العراق وخلق شراكة بالملفات الاقتصادية من اجل خدمة الشعب العراقي، وتوفير فرص العمل للعراقيين وكذلك نقل التكنولوجيا والقدرات والإمكانات الدولية للعراق.

وتوقع ان يجري رئيس مجلس الوزراء زيارة إلى دولة خليجية أخرى، من دون تحديد اسم هذه الدولة، مشيراً إلى ان الكاظمي يسعى للتعريف بالبرنامج الاقتصادي للدولة العراقية التي هي بحاجة للشراكة في مجال تطوير البنى التحتية، وخلق فرص عمل للشباب، وكذلك نقل التكنولوجيا والتسريع في عملية الإعمار لقطاعات مهمة ومثمرة للاقتصاد العراقي.
مصدر : وكالات
رقم : 925295
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