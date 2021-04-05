إيران.. ازاحة الستار عن ۱۳۳ انجازا نوويا

وأوضح صالحي ان إزاحة الستار ستتم بحضور رئيس الجمهورية وقال: ان عددا من هذه المشاريع سيتم تدشينها عبر الفيديو كونفرانس والبقية بحضور رئيس الجمهورية في معرض انجازات الصناعة النووية .



واشار صالحي في مقابلة له اليوم الاثنين عبر تطبيق "كلوب هاوس" الى صناعة تصميم وصناعة عشرة انواع من اجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد خلال الاعوام الاخيرة وقال : عمليات التخصيب اليوم في ايران لن تتم باستخدام اجهزة الطرد المركزي من الجيل الاول ، بل اننا وفضلا عن اجهزة الطرد المركزي من طراز IR۱ ، لدينا اجهزة طرد مركزي من طرازات IR۲M، IR۴ و IR۶ تقوم بتخصيب اليورانيوم حاليا ، كما ان لدينا اجهزة اخرى تمر حاليا بمرحلة الاختبارات .



ولفت صالحي الى انه ونظرا للمواد المخصبة بهذه الاجهزة فقد وصل اجمالي الطاقة العملية للتخصيب الى 16500 وحدة فصل حاليا في حين ان هذه الطاقة وقبل التوقيع على الاتفاق النووي كانت تصل الى 13 الف وحدة فصل فقط وتتم باجهزة الطرد المركزي القديمة من طراز IR۱ فقط.