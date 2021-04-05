قاليباف: تحسين الاقتصاد وتحييد الحظر من أولويات البرلمان

واشار قاليباف في اجتماع لمجلس تنسيق اللجان المتخصصة ومركز البحوث البرلمانية إلى تسمية العام الایراني الجديد (1400) بـ "عام الإنتاج والدعم وازالة العقبات" قائلا : كان شعار العام في سنوات عديدة يركز على القضايا الاقتصادية، وهذا يدل على أن التحدي الأول للبلاد من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي هو قضية الاقتصاد وتسمية هذا العام مؤشر علی نفس السياسة.



واكد قاليباف: تم تحديد أولويتين هامتين لمجلس الشورى الاسلامي هما التركيز على القضايا الاقتصادية وتحييد الحظر بناءً على العمل البحثي والدراسات العلمية وسنوضح أدائنا للمواطنين بشفافية .