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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 11:03

اكتشاف "كنز اقتصادي" هائل في إيران

اكتشاف "كنز اقتصادي" هائل في إيران
أعلن المدير التنفيذي لشركة النحاس الوطنية الإيرانية، أردشير سعد محمدي، اليوم في مؤتمر صحفي، عن اكتشاف احتياطي هائل من النحاس تقدر كميته بنحو 1 مليار طن تقريبا.

وبحسب تصريحات سعد محمدي، التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد نفذت شركة النحاس الوطنية الإيرانية عمليات حفر عميق في عدد من المواقع بواقع 101 ألف متر في السنة المالية المنتهية بتاريخ 20 مارس/آذار من عام 2021.

وأشار سعد محمدي إلى أن عمليات الحفر تتم  بهدف الحصول على اكتشافات جديدة، وأن عمليات الحفر الأخيرة أدت إلى العثور على احتياطات جديدة تقدر كمياتها من النحاس بنحو مليار طن بنقاوة 0.5%.

ونوه المدير التنفيذي للشركة الإيرانية إلى أنه، وفي وقت سابق، تم اكتشاف احتياطات جديدة بواقع 523 مليون طن في السنة المالية السابقة المنتهية 19 مارس 2020 من العام الماضي، ليتخطى احتياطي النحاس الإيراني، مع احتساب الاكتشافات الجديدة، 8 مليار طن بنقاوة 0.5%.

وقدر المسؤول الإيراني قيمة الاحتياطيات المكتشفة بنحو 350 ترليون ريال (أكثر من 8.3 مليار دولار)، حيث أضيفت أصول إلى الشركة.

وقدر سعد محمدي احتياطيات النحاس الإيرانية بأكثر من 40 مليون طن، مبينا أن بلاده تتبوأ المرتبة السابعة عالميا بالنسبة للاحتياطيات في الوقت الحالي، وتوقع ارتفاع مركز إيران إلى السادس عالميا في هذا العام.
مصدر : وكالات
رقم : 925309
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