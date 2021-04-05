وزير الصحة الإيراني: نواجه أحد أكبر موجات تفشي كورونا بالبلاد

واضاف نمكي ، اليوم الاثنين خلال جلسة لجنة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لاستعراض اوضاع انتشار جائحة كورونا في البلاد وانتاج اللقاح المضاد له واستيراده، أننا تمكنا من ادارة ثلاث موجات تفشي كورونا في البلاد حيث ان الكوادر الصحية قدموا اداء مميزا من خلال تبني مسؤولياتهم منتقدا في الوقت نفسه عدم فرض قيود على السفر و حظره خلال عطلة عيد النوروز مما ادى الى أن نواجه مشكلة كبيرة جراء ذلك.



وتابع نمكي قائلا ان انتاج اللقاح الوطني المضاد لكورونا من بواعث الفخر وموضع الاعتزاز للجمهورية الاسلامية الايرانية معربا عن امله بتطعيم عدد كبير من المواطنين حتى نهاية الربيع.