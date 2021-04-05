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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 11:55

ظريف: يمكن ان نوفر لأوزبكستان طريق ترانزيت إلى الأسواق العالمية

ظريف: يمكن ان نوفر لأوزبكستان طريق ترانزيت إلى الأسواق العالمية
واعرب ظريف ،اليوم الاثنين بعد لقائه بنظيره الأوزبكي في طشقند، عن شكره لأوزبكستان حكومة وشعبا على كرم الضيافة، كما تقدم بالتهاني للشعب الأوزبكي بمناسبة عيد النوروز، معتبرا ان هذه المناسبة تجمع الشعبين الايراني والاوزبكي في كثير من المشتركات الثقافية.

واوضح ظريف انه بحث مع نظيره الاوزبكي عبدالعزيز كاملوف موضوع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتعزيز التعاون بين إيران وأوزبكستان ، وكذلك التعاون على الصعيد الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالسلام في أفغانستان.

ولفت وزير الخارجية الايراني الى ان هناك مجالات مختلفة تمثل ارضية للتعاون بين البلدين مشيرا الى انه سيبحث هذا الامر في لقائه بعد ظهر هذا اليوم بالرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيايف .

وتعتبر اوزبكستان المحطة الاولى في جولة ظريف على اسيا الوسطى والتي ستشمل ايضا قرقيزيا وكازاخستان وتركمانستان .
مصدر : وكالات
رقم : 925325
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