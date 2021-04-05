إيران تسجل 172 حالة وفاة بكورونا

وقالت الوزارة في آخر إحصائيات لها نتيجة دخول البلاد بالموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا "توفي خلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 172 شخصاً فيما اصيب 13 ألف و890 بالفيروس".



وبلغ عدد الإصابات الكلي في إيران مليون و945 ألف و964 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 63 ألف و332 شخصاً.

وذكرت الوزارة الإيرانية إنه "يوجد 4095 من المصابين بفيروس كورونا يرقدون في مستشفيات البلاد"، مشيرة إلى أنه تم نقل 2048 من المصابين خلال الـ 24 ساعة إلى المستشفيات.



وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المحلية في طهران عن دخول العاصمة في دائرة المدن الحمراء من حيث تفشي فيروس كورونا، مطالبة الدوائر والمؤسسات خفض عدد موظفيها بين الثلث والنصف حتى إشعار آخر، حسب التصنيف الحكومي لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطن.