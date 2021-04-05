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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 14:31

رئيس وزراء سوريا يبشر بزيادة الرواتب

رئيس وزراء سوريا يبشر بزيادة الرواتب
وكشف عرنوس خلال زيارته لمحافظة حماة خلال افتتاح متنزه قلعة حماة الأثرية بعد نحو 10 سنوات من إغلاقه، وجود انفراجات ستفرح المواطنين سيلمسونها على كل الصعد قريباً، لافتاً إلى أنه تتم دراسة زيادة الرواتب، وفقاً لتوجيهات الرئيس الأسد في الاجتماع الأخير في مجلس الوزراء.

وكان وزير المالية كنان ياغي قد أكد منذ أيام في تصريحات صحفية أن توجيهات السيد الرئيس تقضي بإعادة توزيع كل الوفر الذي تحققه الحكومة من مختلف قراراتها وقوانينها إلى المواطنين بهدف زيادة قدرته الشرائية وتحسين دخله.

من جانبه بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي من حماة لـ«الوطن» أنه بدءاً من الشهر القادم، ستتم العودة لتوزيع المواد المقننة بموجب البطاقة الإلكترونية عن كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، لتخفيف أعباء قيمتها عنهم.

البرازي أوضح أن الوزارة تحاول إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، بالتنسيق مع وزارة العدل قبل شهر رمضان المبارك، وفيه مواد عقوبات مشددة، تطول الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف، إذا ثبتت تغطيته على مخالفته، وإذا وجدت المخالفة بمحله أو منشأته ولم يخالفه.

بموازاة ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس، تعميماً طلب به إلى الوزراء اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتوقيف العمل، أو تخفيض نسبة دوام العاملين لدى وزارتهم والجهات التابعة لها، والمرتبطة بها بشكل مؤقت وحتى تاريخ 15 الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 925359
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