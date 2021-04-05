مقتل عنصر لـ‘‘قسد‘‘ بإطلاق نار في دير الزور

وأشارت مصادر محلية إلى تواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي جماعة "قسد" ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل عنصر بإطلاق الرصاص عليه في منطقة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.



ولفتت المصادر إلى أن "قسد" عززت خلال الأسابيع الماضية تحصيناتها وحفرت خنادق إضافية حول مواقعها بريف المحافظة للحد من الهجمات التي تستهدفها والتي تسفر عن قتلى ومصابين في صفوفها وخسائر مادية في عتادها الحربي.



ونفذت "قسد" العديد من عمليات المداهمة في أحياء بلدة الشعفة على مدى الأشهر الماضية وأسفرت عن اختطاف عدد من سكانها في اطار محاولاتها ايقاف الهجمات التي طالت مسلحيها في البلدة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم.