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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 14:38

العراق يعلن مقتل 34 إرهابيا واعتقال 99

العراق يعلن مقتل 34 إرهابيا واعتقال 99
وأوضح اللواء يحيي رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ،في سلسلة تغريدات بحسابه على تويتر، أن تلك الحصيلة تشمل نشاط جهاز مكافحة الإرهاب في الفترة منذ بداية العام الجاري حتى أمس الأحد 4 نيسان.

وقال رسول إن الجهاز تمكن خلال تلك الفترة من تنفيذ 109 عمليات ضد أوكار "داعش"، أسفرت عن القبض على 99 إرهابيا، وقتل 34 آخر بعمليات نوعية متفرقة، بلغ فيها الأسناد الجوي المُقدم عن طريق الطائرات الحربية التابعة لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية والتحالُف الدولي 337 ضربة.

ولفت إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب الأخيرة شهدت جهدا إستخباريا وتكتيكيا عالي المستوى "ناجم عن فهم حركات عصابات داعـش الإرهابية أُستبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المُسجلين في قاعدة البيانات".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 925362
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