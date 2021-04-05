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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 17:32

الامن الايراني يعتقل جاسوسا يعمل لصالح الموساد

الامن الايراني يعتقل جاسوسا يعمل لصالح الموساد
وفي مؤتمر صحفي اليوم وفي معرض اجابته على سؤال مراسل وكالة "فارس" قال المدير العام لمديرية الامن بمحافظة اذربيجان الشرقية: تم اعتقال جاسوس يعمل لاسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة.

من ناحية اخرى نفى المسؤول الايراني تواجد عناصر تكفيرية مسلحة بمحافظة اذربيجان الشرقية.

واضاف: انه تم اعتقال 19 عضوا في عصابة تقوم بجرائم الاحتيال المنظم لإصدار الشيكات المصرفية وتزوير الوثائق في محافظة أذربيجان الشرقية.

وتابع : إن وزارة الامن في طليعة محاربة الفساد الاقتصادي، مثل تهريب السلع والمحسوبية والتهرب الضريبي والاحتكار.
رقم : 925382
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