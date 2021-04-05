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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 17:37

روسيا تعلق على التطورات الاخيرة في الاردن

روسيا تعلق على التطورات الاخيرة في الاردن
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، دعم موسكو للأردن للحفاظ على استقراره وأمنه، مضيفا أن روسيا تربطها علاقات صداقة تقليدية مع المملكة.

وقال بوغدانوف تعليقا على إيقاف السلطات الأردنية لعدد من الشخصيات والموظفين في الدولة واتهامهم بالسعي لزعزعة أمن المملكة، قال: "نحن ندعم الاستقرار والأمن، فهذه دولة تربطنا بها علاقات صداقة تقليدية، نتمنى أن تكون مزدهرة، وأن تتمتع بظروف مستقرة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "علاقاتنا جيدة جدا مع عمّان بشكل عام، ومع جلالة الملك عبد الله الثاني".

هذا وقد أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس الأحد، أن الحكومة سيطرت على محاولات لزعزعة استقرار المملكة شارك فيها الأمير حمزة بن الحسين ومقربين منه، بالتنسيق مع جهات خارجية.

وقال الصفدي، إن الأمير حمزة بن الحسين، وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة، سيحالون إلى محكمة أمن الدولة.
مصدر : وكالات
رقم : 925387
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