خاجي يبحث وعبد السلام في سبل حلّ الازمة اليمينة

وافادت "ارنا"، ان هذه المباحثات الهاتفية جاءت في اطار الجهود التي تبذلها الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل الازمة اليمنية.



واستعرض خاجي مع عبد السلام في هذا الاتصال، اخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام داخل اليمن.

