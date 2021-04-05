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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 17:44

ظريف يلتقي الرئيس ألاوزبكي

ظريف يلتقي الرئيس ألاوزبكي
ويفيد تقرير وكالة انباء فارس  ، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف ، وصل اليوم الاثنين الى العاصمة الأوزبكية طشقند المحطة الاولى من جولته  إلى أربع دول في آسيا الوسطى ، حيث التقى ظهر اليوم (الاثنين) بالرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيائيف وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض ظريف في هذا اللقاء آخر تطورات العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، مؤكدا تطلع ايران لتطوير التعاون مع جمهورية أوزبكستان وفي إطار الطاقات الواسعة المتاحة للتعاون بين البلدين.

بدوره اكد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف على أهمية العلاقات الثنائية وضرورة توسيع التعاون بين البلدين ، مشددا على عقد الجولة الرابعة عشرة من اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في فترة زمنية أقصر.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الثنائية ، الى جانب تطورات عملية السلام في أفغانستان ، وكذلك التعاون الدولي في مجال الشؤون الدولية.

كما التقى ظريف صباح اليوم بنظيره الأوزبكي وبحثا خلال الاجتماع ، الابعاد المختلفة للعلاقات  الثنائية في مختلف المجالات ، وأكدا على توسيع التعاون كما بحثا الحظر الاميركي الأحادي الجانب ضد إيران والتعاون في مجال السلام في أفغانستان.

ومن  المقرر ان يتوجه ظريف الى قرغيزيا وكازاخستان وتركمنستان للقاء المسؤولين هناك .
رقم : 925396
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