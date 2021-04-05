140 طفلا معتقلون في سجون الاحتلال الصهيوني

وأضاف النادي في بيان تزامنًا مع يوم الطفل الفلسطيني يوم الاثنين أنه منذ عام 2015 اعتقل الاحتلال أكثر من (7500) طفل، كانت أعلى نسبة اعتقال طالت الأطفال عام 2015، ووصل عدد حالات الاعتقال (2000) حالة.



وأوضح أنه منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 اعتقل الاحتلال أكثر من 16 ألف طفل.



ولفت إلى أن عشرات من الأسرى الذين اُعتقلوا وهم أطفال وحكم عليهم الاحتلال بالسّجن لسنوات طويلة، تجاوزوا سن الطفولة في الأسر.



وأشار النادي إلى أن الأسرى الأطفال يتعرضون لكافة السياسات التنكيلية الممنهجة ومنها التعذيب، وتحتجزهم إدارة سجون الاحتلال في ظروف اعتقالية قاسية.



ونوه إلى أن الأسرى سعوا تاريخيًا وعبر خطوات نضالية إلى فرض وجود مشرفين على الأسرى الأطفال داخل السجون من الأسرى الكبار لرعايتهم، ومساعدتهم في مواجهة ظروف الاعتقال القاسية، والحرمان من العائلة، وأصبح يُشكل أبرز المُنجزات في تاريخ قضية الأطفال الأسرى.



وأفاد النادي بأنه ومنذ عدة شهور وبسبب إجراءات إدارة السجون المتعلقة بالوباء، حُرم الأسرى الأطفال من زيارة عائلاتهم، وتواصل رفضها السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف رغم المطالبات المتكررة.