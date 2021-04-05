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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 18:07

مقتل أحد مسؤولي "داعش" في الحسكة

مقتل أحد مسؤولي "داعش" في الحسكة
كما اعلنت تنسيقات المسلحين في بيان لها ان "هيئة تحرير الشام" اعتقلت 6 مسلَّحين بينهم أجانب من "تنظيم حراس الدين" التابع لـ "تنظيم القاعدة" بعد مداهمة منازلهم في كل من مدينة إدلب ومناطق القنية والحمامة واليعقوبية في ريف جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، وذلك في إطار محاولة "الهيئة" الترويج لنفسها بمحاربة الإرهاب ضمن مناطق سيطرتها.

وصرح البيان ان "قسد" اعتقلت 3 أشخاص ممن يجمعون المعلومات لخلايا داعش في مخيم الهول الخاضع لسيطرتها بريف الحسكة الجنوبي الشرقي فيما لا تزال عمليات التفتيش والبحث مستمرة عن آخرين.

وافاد البيان انه توفي أحد الأشخاص في سجون "قسد" بعد اعتقال دام أكثر من عامين ونصف، وهو من أبناء مدينة موحسن بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وتابع ان أحد مسؤولي ما تسمى بـ "الشرطة العسكرية" التابعة لفصائل "الجيش الحر" الموالية لتركيا، اعتقل قبل عدة أيام عدة نساء كانوا يحاولن اجتياز الحدود السورية _ التركية والدخول إلى الأراضي التركية ورفض إطلاق سراحهن رغم وساطات من قبل وجهاء المنطقة، وذلك في بلدة راجو شمال غربي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.
مصدر : وكالات
رقم : 925423
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