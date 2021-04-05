مصادر بالبنتاغون: على واشنطن الاسراع بالتوصل لاتفاق مع إيران

وبرر المسؤولين رأيهم بهذا الادعاء بايران بأن "دون اتفاق سيكون البديل اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية أو الحرب".



هذا وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح الأحد، أنه لا يوجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا.



وفي تصريح له قال عراقجي، إن ما نسعى إليه في فيينا في اللجنة المشتركة يستند بدقة إلى مواقف إيران الحازمة والتي أُعلن عنها مراراً من قبل قائد الثورة والمسؤولون في البلاد.



واضاف: لن نجري أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكيين في فيينا، وسنتفاوض مع اللجنة المشتركة ودول 4 + 1 وسنعلن طلبنا وشرطنا لعودتهم إلى الاتفاق النووي موكدا على ضرورة التزام الولايات المتحدة أولاً بجميع تعهداتها ورفع جميع العقوبات التي فرضتها على ايران.



وتابع: ان محادثاتنا مع مجموعة 4 + 1 في فيينا هي مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التي يجب رفعها والإجراء الذي يتعين على إيران اتخاذه وكذالك ما يتعين على الأمريكيين القيام به أولاً.



ونوه الى ان ليس لدى ايران اي مشروع خطوة او اقتراح بهذا الشأن اضاف يجب على الولايات المتحدة ان ترفع جميع العقوبات التي فرضت على ايران بعد رحيل ترامب وتمت اعادة فرضها من جديد أو تغيرت التسمية وعلى الولايات المتحدة ان تقوم برفع العقوبات ثم سنختبر ونعود إلى التزاماتنا.