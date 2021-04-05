ريابكوف: روسيا تحترم قرار إيران عدم التفاوض مباشرة مع أمريكا

وقال ريابكوف للصحفيين: "سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا غدا، نتوقع أن تبدأ بعده مشاورات الخبراء، في واقع الأمر، مفاوضات غير مباشرة. ونتيجة لهذه الجهود، نأمل أن يكون من الممكن إنهاء المشاكل المتعلقة بحجم وفاء طهران بالتزاماتها، وبالطبع، تخفيف عبء العقوبات الذي يعيشه هذا البلد منذ فترة طويلة، خاصة في الفترة التي أعقبت الانسحاب الأحادي من قبل الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة".



وأضاف ريابكوف: "نحن نحترم قرار إيران. ليس سرا أن روسيا أيدت فكرة دائرة السياسة الخارجية الأوروبية، التي تم طرحها منذ عدة أسابيع مضت بشأن عقد اتصال غير رسمي للمشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، والولايات المتحدة أيضا. لكن بما أن طهران اتخذت قرارا مغايرا، فسنعمل ضمن صيغة مفاوضات غير مباشرة، وهو ما وافق عليه الجميع، بما في ذلك الأمريكيون".



وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ف اغسطس/آب 2018، وتطالب طهران واشنطن بالعودة أولا، بدون شروط مسبقة ومن دون تفاوض جديد أو إدخال أطراف جديدة على الاتفاق.