استهداف ثالث لأرتال قوات الاحتلال الاميركي بالعراق

وأضاف، أن "الاستهداف لم يسفر عن أي خسائر بشرية، والرتل استمر في السير نحو وجهته".



ويعد هذا الإستهداف هو الثالث خلال الساعات الماضية، بعد استهداف رتلين لقوات الاحتلال الاميركي بعبوتين ناسفتين في محافظتي الديوانية وبابل.



وفي وقت سابق اليوم، ذكرت خلية الإعلام الامني، أن عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، على احدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، دون اضرار مادية او بشرية، حيث استمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة.



وأضافت الخلية، أن عبوة ناسفة أخرى، انفجرت ظهر اليوم، على أحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، دون اضرار مادية او بشرية، واستمر الرتل بالحركة.