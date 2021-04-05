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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 21:22

اليابان تعرب عن قلقها بشأن المياه الاقليمية في بحر الصين الشرقي

اليابان تعرب عن قلقها بشأن المياه الاقليمية في بحر الصين الشرقي
وقالت وكالة أنباء "Jiji news" اليابانية اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أعرب عن مخاوفه لنظيره الصيني بشأن المياه الإقليمية في بحر الصين الشرقي، وكذلك الوضع في هونغ كونغ ومعاملة الصين لأقلية الإيغور.

وتطالب الصين بمجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة التي تسيطر عليها اليابان، تسمى "سيناكو" في اليابان و"دياويو" في الصين. وكانت هذه القضية تزعج العلاقات الثنائية منذ سنوات.

تعرب اليابان بين الحين والآخر، عن قلقها العميق، وخاصة في الآونة الأخيرة، من نشاطات خفر السواحل الصيني في منطقة الجزر، التي تتنازع عليها طوكيو وبكين.
مصدر : وكالات
رقم : 925462
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