الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 21:25

ناشطون يدعون لمقاطعة الإمارات عقاباً لها على موقفها تجاه القدس

ناشطون يدعون لمقاطعة الإمارات عقاباً لها على موقفها تجاه القدس
ودشن الناشطون الحملة ظهر اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، بعد "نجاح" حملتهم الأولى نهاية العام الماضي.

وجاء في البيان: هنالك "محاولات جادة ومساعٍ حثيثة في المنطقة العربية والإسلامية من أجل الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب، والتطبيع معه ودعمه بكل أشكال الدعم غير المسبوق، وخصوصا الدعم الاقتصادي".

وأضاف أن ذلك يتم من خلال "ضخ المليارات له، وفتح باب الاستثمار والسياحة معه، وترويج بضائعه ومنتجاته بين العرب والمسلمين".

ولفت البيان بشكل خاص إلى ما قال إنه "غزو" لتمور من الاحتلال الإسرائيلي للأسواق العربية مؤخرا، بإشراف إماراتي، وبشكل مباشر من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وتصدر وسم مقاطعة الإمارات التريند في الدول الخليجية اذ دعا المغردون إلى معاقبة الإمارات لتطبيعها مع الإحتلال الصهيوني و استثوا البحرين وقطر والسودان والمغرب وتركيا ومصر والأردن من الحملة رغم انهم جميعاً مطبعين مع كيان الإحتلال مما يثير الشكوك بأن الحملة مقصودة ومسيسة ضد الإمارات وما القدس إلا ذريعة الدعوة وإلا فكل مطبع هو خائن ومفرط بالقدس ومنها حكومان ودول المنادين بمقاطعة الإمارات وهم لم ينصروا القدس بل دعوا للجهاد في كل مكان إلا فلسطين وهي الأقرب.. والأجدر ان تتم مقاطعة جميع المطبعين و ليست الإمارات وحدها.
رقم : 925464
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 نيسان 2021
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
5 نيسان 2021
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
5 نيسان 2021
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
5 نيسان 2021
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
5 نيسان 2021
ايران: إسرئيل ضالعة في أحداث الأردن
ايران: إسرئيل ضالعة في أحداث الأردن
4 نيسان 2021
انفتاح سعودي على العراق بضغط أمريكي للإفراج عن إرهابيين
انفتاح سعودي على العراق بضغط أمريكي للإفراج عن إرهابيين
المراسلة معصومة فروزان
4 نيسان 2021
الأردن يبدأ حملة اعتقالات بعد محاولة إنقلاب
الأردن يبدأ حملة اعتقالات بعد محاولة إنقلاب
4 نيسان 2021
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
3 نيسان 2021
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!