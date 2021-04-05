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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 21:35

اردوغان يعلق على بيان الضباط المتقاعدين

اردوغان يعلق على بيان الضباط المتقاعدين
وقال: "مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة. لم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية.

واعتقلت السلطات الأمنية التركية، صباح يوم الاثنين، عشرة ضباط متقاعدين وقعوا بيانا يؤكد أهمية اتفاقية مونترو التي تهدف لمنع عسكرة البحر الأسود لأمن تركيا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الشرطة التركية استدعت 4 آخرين للمثول أمام القضاء خلال ثلاثة أيام في إطار التحقيق بشأن البيان.

وقال أردوغان إن "بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نوايا سيئة، وليس من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية"، بحسب وكالة "الأناضول".

وشدد الرئيس التركي على أن "الهجوم على الديمقراطية في تركيا بدأ بعد بيانات من هذا النوع".

وقال: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة آخذين بالاعتبار البيان المنشور. لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة".

من جانبه قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة إن "البيان يحمل سمات مؤامرة عسكرية للإطاحة بالحكومة"، مضيفا أن "مجموعة من الجنود المتقاعدين يضعون أنفسهم في وضع مضحك وبائس ببيانهم الذي يردد أصداء زمن الانقلابات".

ووصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية، بأنه "أسلوب يستحضر انقلابا".

وفي تصريح لقناة "أ - خبر" التركية، أشار أوغلو إلى أن "الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة".

ولفت إلى وجود بيانات مشابهة لبيان الضباط، صدرت في وقت سابق، من سفراء أتراك متقاعدين، مؤكدا أن "هذه البيانات تم تفنيدها، وهي بيانات سياسية وليست فنية".

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رقم : 925470
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