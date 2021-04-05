السنغال تفتتح قنصلية في الصحراء الخاضعة لسيطرة المغرب

اسلام تايمز (السنغال) - افتتح ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي ونظيرته السنغالية إيساتا تال سال، اليوم الاثنين، مقر القنصلية العامة لجمهورية السنغال في مدينة الداخلة بالصحراء الخاضعة لسيطرة المغرب.