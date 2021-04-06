دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا

وقال المصدر في حديث لقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالانجليزية، إن "رئيس الوفد الأميركي إلى فيينا سيعود خالي اليدين ما لم ترفع العقوبات وإن الوفد الإيراني إلى فيينا لن يقدم على أي خطوة ما لم يتم تنضيج قرار رفع كامل العقوبات".



وبين المصدر المسؤول دون الكشف عن هويته إن "الوفد الإيراني إلى فيينا لن يقدم على أي خطوة ما لم يتم تنضيج قرار رفع العقوبات، وإذا رفعت الولايات المتحدة عقوباتها ستعود إيران إلى التزاماتها".



وكان كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي وصل على رأس وفد، مساء الاثنين إلى العاصمة النمساوية فيينا لإجراء محادثات مع أطراف الاتفاق النووي في ظل وجود مساعي عن إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق.



وفي سياق متصل، استبعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الاثنين، حدوث انفراجة مبكرة أو عاجلة في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.



وقال نيد برايس إن "المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية، روب مالي، سيرأس وفدنا إلى محادثات فيينا، ولا نتوقع عقد محادثات مباشرة مع إيران ولكننا منفتحون على ذلك"، مضيفاً "لا نريد وضع إطار زمني للتوصل لاتفاق مع إيران وننسق بشكل وثيق مع حلفائنا الأوروبيين".