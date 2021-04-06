الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 07:51

استشهاد فلسطيني واصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال القدس

استشهاد فلسطيني واصابة زوجته برصاص الاحتلال شمال القدس
وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن الشهيد كان قد وصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، كما أصيبت زوجته في الظهر وحالتها مستقرة.

وكانت العشرات من جيبات الاحتلال اقتحمت قريتي بير نبالا والجيب الليلة الماضية واندلعت مواجهات في المكان.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في قرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للقرية، وتفتيشها منزل أسير.

وأضاف شهود العيان أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الشبان.
مصدر : وكالات
رقم : 925536
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
6 نيسان 2021
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
6 نيسان 2021
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
6 نيسان 2021
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
6 نيسان 2021
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 نيسان 2021
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
5 نيسان 2021
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
5 نيسان 2021
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
5 نيسان 2021
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
5 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟