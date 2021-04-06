مقترح لتعطيل طهران بسبب كورونا

وأوضح زالي في حديث للصحافة الإيرانية "للأسف، من خلال عدم أخذ نصيحة خبراء النظام الصحي على محمل الجد، فإننا نشهد اليوم سيناريو مريرًا ما كان يجب أن يحدث".



وتابع "اقتراحنا لتجاوز هذه الأزمة هو إجازة من أسبوع إلى 10 أيام في محافظة طهران، وقد أعلنا ذلك للنائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الصحة".



وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة الإيرانية في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن إول شحنة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى العاصمة طهران وتضم 780 الف جرعة، مشيرة إلى أنه من المقرر وصول 3.6 مليون جرعة اخرى من اللقاح في نهاية "مايو أيار" القادم .



وسجلت إيران أمس الاثنين 172 حالة وفاة بفيروس كورونا مع 13 ألف و890 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري.

