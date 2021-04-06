الاحتلال الصهيوني يفرج عن أسير فلسطيني بعد 35 عاما في سجونه

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، القول: إن الأسير أبو مخ من بلدة باقة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اعتقلته قوات الاحتلال عام 1986 إلى جانب 3 من رفاقه الأسرى وهم وليد دقة وإبراهيم أبو مخ وإبراهيم بيادسة".



وأشار البيان إلى أنه وعلى مدار عقود رفضت سلطات العدو الإفراج عن الأسير أبو مخ الذي فقد والدته التي انتظرته 33 عاماً قبل رحيلها كما الكثير من الأسرى القدامى الذين فقدوا أمهاتهم وأفراداً من عائلاتهم على مدار سنوات اعتقالهم.



ويذكر أنه بالإفراج عن الأسير أبو مخ يصبح عدد الأسرى القدامى 25 أسيراً 11 منهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 واقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983.