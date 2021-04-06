كردستان العراق يحظر السفر بين المحافظات منعا لانتشار كورونا

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي، أمس الاثنين، أن "هذا القرار يأتي مع إيقاف العمل بقرار الحظر الجزئي المعمول به سابقا، الذي فرض حظر التنقل بين محافظات كردستان مع المحافظات الأخرى ثلاثة أيام من الأسبوع".



وأضافت: "تستثنى من القرار الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والتحالف الدولي، والدبلوماسيين والبعثات الرسمية، كما يستثني المواطنين المقيمين في كردستان، إلى جانب المرضى ممن هم في حاجة لتلقي العلاج في المنطقة".



وأشار المصدر إلى أن "القرار لا يشمل التجار والمستثمرين، مع استمرار التجارة بين كردستان والمحافظات، وأخذ الإجراءات الوقائية بعين الاعتبار".



وبحسب البيان، فإن القرار دخل حيز التنفيذ منذ لحظة صدوره امس الاثنين".