السعودية تعلن ضوابط أداء العمرة في رمضان

ونقلت مصادر صحفية عن مصدر في وزارة الحج والعمرة السعودية، إنه "تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".



ووضعت السلطات، بحسب المصدر، ضوابط للسماح للمصلين والمعتمرين بأداء مناسك شهر رمضان شملت الأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) من الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، أو الحاصل على جرعة واحدة بعد مضي 14 يوما من تلقي اللقاح أو "محصن متعاف من الإصابة".



وسمحت السلطات السعودية بـ"حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقي (اعتمرنا وتوكلنا) لحجز جداول زمنية للزيارة "بما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة".



وأعلنت السعودية، نهاية مارس الماضي، فتح المسجدين الحرام والنبوي هذا العام أمام المصلين لأداء صلاة التراويح لكن بإجراءات احترازية، وذلك بعد أن علقت العام الماضي الحضور الشخصي للمصلين.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن السديس أن صحن المطاف سيخصص لطواف المعتمرين فقط، حيث وضعت (14) مساراً افتراضيا للطائفين في صحن المطاف، وخصصت المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة.