الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 09:33

اكتشاف ثروة باطنية هائلة في سوريا تحل اكبر ازمات البلاد!!

اكتشاف ثروة باطنية هائلة في سوريا تحل اكبر ازمات البلاد!!
ونقلت المصادر عن وزير النفط بسام طعمة دعوته إلى ضرورة استثمار هذه الثروة بأسرع وقت، لأن ذلك سيتيح لسوريا تحرير كميات الغاز التي تذهب لتوليد الكهرباء، لغايات أخرى، كاستخدامه في السيارات، أو المنازل، أو في صناعة الأسمدة، أو في صناعة حبيبات (البولي إتيلين) التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج.

وأضاف طعمة أنه يوجد في منطقة خناصر شمال حلب 38 مليار طن يمكن استخدامه بالحرق المباشر لتوليد البخار من أجل توليد الكهرباء، مضيفاً أنه تم مناقشة هذا الأمر في لجنة الطاقة، من أجل وضع مشروع تجريبي على الطاولة.

وكشف طعمة عن التنسيق مع وزارة الكهرباء في هذا المجال، مؤكداً "تشكيل لجنة مشتركة لوضع أسس الاستثمار، مع مراسلة السفارات السورية في الخارج من أجل مراسلة شركات الدول الصديقة المهتمة سواء الروسية أو الصينية أو الهندية، بغية لفت الانتباه لهذا المورد الهام، وأن ندعو الشركات المهتمة للقدوم إلينا".

وبالاضافة إلى منطقة خناصر تفيد المعلومات بأن صخور السجيل الزيتي متوافرة بكثرة في مناطق ريف درعا الغربي جنوب سوريا، وهي ثروة كان الأردن سبّاقاً في اكتشافها في المناطق الشمالية بالقرب من سوريا في العام 2009، إلا أنه عجز كذلك عن استثمارها بسبب تكاليفها المرتفعة وإحجام الشركات العالمية عن العمل فيها، والتي تحتاج لمعدات خاصة لا تملكها سوى الشركات الأمريكية.

وتحتاج سوريا إلى 3 ملايين برميل نفط شهرياً، بينما يصل الإنتاج الشهري إلى 600 ألف برميل بمعدل 20 ألف برميل يومياً، وفقاً لتصريح سابق لرئيس الحكومة حسين عرنوس.
مصدر : وكالات
رقم : 925570
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
6 نيسان 2021
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
6 نيسان 2021
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
6 نيسان 2021
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
6 نيسان 2021
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 نيسان 2021
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
5 نيسان 2021
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
5 نيسان 2021
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
5 نيسان 2021
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
5 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟