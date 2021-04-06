إيران توقف الرحلات مع تركيا بسبب كورونا

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، سلمان ساماني، إنه "تم إبلاغ جميع شركات السفر والسياحة بإلغاء جميع الرحلات إلى تركيا"، مبيناً أن "السلطات الإيرانية ستكثف الرقابة على الركاب الوافدين على الحدود البرية والمطارات".



وبين ساماني في بيان صحافي إن "قرار إلغاء الرحلات السياحية مع تركيا جاء بطلب رسمي من وزارة الصحة واللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في إيران"، منوهاً إلى أنه "تقرر أيضا أن تتخذ جمعية الهلال الأحمر إجراءات فورية لتحسين الرعاية الصحية على الحدود البرية والجوية مع تركيا وتكثيف الرقابة الصارمة على المسافرين القادمين من تركيا براً وجواً".



وكان سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني قال الاسبوع الماضي، إن وجه رسالة إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، طلب فيها بإلغاء الرحلات وإغلاق الحدود البرية مع تركيا بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع المدن التركية.



وكان مسؤولون بوزارة الصحة الإيرانية تحدثوا عن عودة مسافرين إيرانيين من تركيا بإختبارات مزيفة PCR تشير إلى عدم إصابتهم بفيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة التركية الإثنين، عن تسجيل 193 وفاة و42 ألفا و551 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتشترك إيران مع تركيا في حدود برية يقدر طولها بـ 500 كليو متر، ويرتبط البلدان بـ3 منافذ برية مشتركة.