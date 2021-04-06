الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 11:37

تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وباكستان

تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وباكستان
وصرح المتحدث باسم هذه التدريبات المشتركة العميد بحري رضا شيباني، أن الغرض من هذه التدريبات، تحسين القدرة القتالية وتبادل المعلومات والمعارف العسكرية بين البحريتين الإيرانية والباكستانية، مضيفا ان هذه التدريبات تهدف الى اظهار القوة البحرية والتآزر وإقامة تعاون بناء وديناميكي من أجل خلق سلام وأمن دائمين في المنطقة، فضلا عن اجراء العمليات البحرية المشتركة، بما في ذلك النقل الجوي والبحري والعمليات المشتركة Passex بمشاركة أفراد البحرية الإيرانية والباكستانية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان.

وتابع ان الوحدات البحرية التابعة للجيش الايراني المكونة من مدمرة البرز وقاذفة صواريخ وطائرة هليكوبتر، إلى جانب وحدات قتالية عائمة بالاضافة الى القطع البحرية الباكستانية تشارك في هذا التمرين البحري.

وأشار المتحدث باسم هذا التمرين البحري المشترك، إلى أهمية الوحدة والتناغم بين القوى البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية ، مؤكدا أن تحقيق الأمن من قبل دول المنطقة سيؤدي إلى نمو وتطور الأمن وازدهار التجارة العالمية في نهاية المطاف.

ورسى الأسطول الباكستاني، المكون من سفينتين حربيتين يوم السبت الماضي في المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني في ميناء "بندرعباس" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والودية مع نظرائه الايرانيين.
مصدر : وكالات
رقم : 925594
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
6 نيسان 2021
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
6 نيسان 2021
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
6 نيسان 2021
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
6 نيسان 2021
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 نيسان 2021
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
5 نيسان 2021
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
5 نيسان 2021
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
5 نيسان 2021
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
5 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟