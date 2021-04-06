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الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 11:40

الصين تحذر اليابان من التعاون مع امريكا ضد بكين

الصين تحذر اليابان من التعاون مع امريكا ضد بكين
وفي السياق، وجه وزراء الخارجية والدفاع في امريكا واليابان انتقادات للصين، مؤكدين على معارضتهم سلوك بكين المزعزع للاستقرار أثناء محادثاتهم في طوكيو.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي مشترك إن "أمريكا واليابان اعتبرتا أن سلوك الصين يتعارض مع النظام الدولي، ويمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية".

وأضافوا أن "الوزراء ملتزمون بمقاومة الإكراه والسلوك المزعزع للاستقرار تجاه البلدان الأخرى في المنطقة".

وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن فرض عقوبات على أشخاص وكيانات من الولايات المتحدة وكندا.

كما فرضت الخارجية الصينية، الخميس الماضي، عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا، متهمتا إياهم بنشر الأكاذيب عن الوضع في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.

وقد فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا عقوبات على مسؤولين وكيانات صينية، بتهمة "انتهاك حقوق الأيغور والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ".

وفي سياق أخر، أكدت السلطات الصينية على عدم تلقيها أي إشعارات فيما يتعلق باجراءات الحظر المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على النفط الإيراني.

وأوضحت السلطات الصينية أنها ستعمل على حماية صفقة نفط مع إيران، كما ستدافع عن مصالحها.

وقد قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستقوم بفرض مزيد من العقوبات على بكين، إذا استمرت في استيراد النفط من إيران، والذي يعد مخالفاً لاجراءات الحظر المفروضة على طهران.

وأضاف: إن بكين تستمر في سياستها الاستيرادية للنفط من إيران، وقد أكدنا للجانب الصيني أن هذا الأمر سيتبعه فرض مزيد من العقوبات على بكين.
مصدر : وكالات
رقم : 925595
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