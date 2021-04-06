إيران: لسنا متفائلين أو متشائمين من اجتماع فيينا

وأكد ربيعي في مؤتمر صحافي: لن تكون هناك أي محادثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي خلال اجتماع فيينا ونأمل أن تلتزم واشنطن بوعودها وتنفذ تعهداتها فهذا مهم لإنضاج أي مسار صحيح".



وتابع ربيعي "مستعدون للعودة الى كامل التزاماتنا النووية إذا رفعت واشنطن كافة العقوبات "، معتبراً موقف المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية روبرت مالي بضرورة رفع العقوبات عن ايران "إيجابي" لإصلاح المسار الدبلوماسي.



وأضاف: "بالطبع نحن في بداية عملية إحياء العمل في الاتفاق النووي، واليوم نقول بثقة أنه في المستقبل القريب جدًا، ليس أمام الحكومة الأمريكية خيار سوى إنهاء السلوك المخالف للقانون والعقوبات الأحادية الجانب و سينتهي انتهاك الاتفاقيات والأنظمة الدولية"، لافتاً إلى أن اجتماع فيينا التي ستعقد اليوم هي فرصة لجميع الأطراف لتبادل وجهات النظر حول كيف ومتى يعودون إلى الاتفاق النووي.

