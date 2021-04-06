الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 12:09

إيران: لسنا متفائلين أو متشائمين من اجتماع فيينا

إيران: لسنا متفائلين أو متشائمين من اجتماع فيينا
وأكد ربيعي في مؤتمر صحافي: لن تكون هناك أي محادثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي خلال اجتماع فيينا ونأمل أن تلتزم واشنطن بوعودها وتنفذ تعهداتها فهذا مهم لإنضاج أي مسار صحيح".

وتابع ربيعي "مستعدون للعودة الى كامل التزاماتنا النووية إذا رفعت واشنطن كافة العقوبات "، معتبراً موقف المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية روبرت مالي بضرورة رفع العقوبات عن ايران "إيجابي" لإصلاح المسار الدبلوماسي.

وأضاف: "بالطبع نحن في بداية عملية إحياء العمل في الاتفاق النووي، واليوم نقول بثقة أنه في المستقبل القريب جدًا، ليس أمام الحكومة الأمريكية خيار سوى إنهاء السلوك المخالف للقانون والعقوبات الأحادية الجانب و سينتهي انتهاك الاتفاقيات والأنظمة الدولية"، لافتاً إلى أن اجتماع فيينا التي ستعقد اليوم هي فرصة لجميع الأطراف لتبادل وجهات النظر حول كيف ومتى يعودون إلى الاتفاق النووي.
 
مصدر : وكالات
رقم : 925601
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
6 نيسان 2021
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
6 نيسان 2021
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
6 نيسان 2021
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
6 نيسان 2021
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 نيسان 2021
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
5 نيسان 2021
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
5 نيسان 2021
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
5 نيسان 2021
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
الانتخابات الفلسطينية سيف ذو حدين للکيان الإسرائيلي
5 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟