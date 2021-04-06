إيران تعلن اختبار أجهزة طرد مركزي متطورة

وقال كمالوندي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، "بدأنا مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR9 التي صنعت محلياً"، مضيفاً "سيتم الكشف عن إنجازات نووية في يوم الصناعة النووية الإيرانية الخميس المقبل"، لافتاً إن "هذه الآلة هي واحدة من أهم أجهزة الطرد المركزي الأصلية تمامًا في إيران، والتي تصنع وتعمل بأساليب قياسية جديدة".



وأوضح كمالوندي إن من بين تلك الانجازات التي تتكون من 133 إنجاز خاصة في مجالات التخصيب والأجزاء والمعدات المتعلقة بمفاعل آراك التي تعمل بالماء الثقيل، ومفاعل الماء والأدوية الإشعاعية التشخيصية والعلاجية.



وتابع "من بين تلك الانجازات الصناعية النووية 40 تتعلق بالمعدات والأجزاء المتعلقة بمجال الأسلحة النووية، والتخصيب والآلات المختلفة المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي".