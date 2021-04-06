وذكرت مواقع إخبارية إيرانية رسمية، إن "عباس عراقجي تعرض لهجوم عندما يخرج من الفندق الذي استضاف اجتماعه مع مندوب الاتحاد الاوروبي انريك مورا القائم على تنسيق المحادثات المتعلق بالملف النووي بين طهران والدول الموقعة على الاتفاق".



وذكرت وكالة أنباء "خبر أون لاين" إن "عراقجي تعرض إلى محاولة اعتداء من قبل عنصر من المنافقين في فيينا بعد أن وجه له عبارات مسيئة"، مشيرة إلى أن "عناصر من المنافقين والجماعات الأخرى المناهضة للثورة الإسلامية والنظام في إيران نظموا وقفة احتجاجية أمام الفندق الذي سيتجمع فيه الوفد الإيراني مع الأطراف الأوروبية".



ووصل عباس عراقجي لترأس الوفد الإيراني إلى فيينا الليلة الماضية من أجل المشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018.