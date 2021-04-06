هل يسعى حفتر لعودة الحرب الى ليبيا؟

وأعلن الإعلام الحربي التابع لحفتر أن هذا اللقاء -الذي عقد في ضواحي مدينة بنغازي شرق البلاد- تحت شعار "القوات المُسلحة الخط الدفاعي الأول والمتين للدفاع عن ليبيا والليبيين".



ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات حكومة الوفاق الوطني السابقة في جنيف.



ورغم التوصل لتسوية جديدة برعاية الأمم المتحدة واختيار حكومة وطنية لإدارة شؤون الشرق والغرب، ما يزال حفتر يعتبر نفسه قائدا للجيش الليبي.



ويأتي اجتماع حفتر بالضباط، بعد أيام من إشرافه على مناورات عسكرية لقوات يقودها نجله العقيد خالد، وهو ما اعتبر تصرفا يناقض اعتراف هذا اللواء المتقاعد بالمجلس الرئاسي الليبي الجديد كقائد أعلى للجيش.