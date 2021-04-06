قائد عمليات بغداد يترأس مؤتمرا أمنيا لحماية القمة الثلاثية

وقالت القيادة في بيان، ان "المؤتمر حضروا قادة فرق قاطع المسؤولية وقائد شرطة بغداد ومدراء قواطع أجهزة النجدة وآمرو قاطع مرور الكرخ والرصافة، وآمري الألوية 27 ولواء مغاوير، ومدراء الأقسام وهيئة ضباط ركن القيادة".



واضاف البيان ان "المؤتمر تناول عرض الخطط وتجحفل قطعات التعزيز لقاطع المسؤولية".



وبحسب البيان، أكد قائد العمليات على ضرورة الالتزام بتطبيق الحظر الصحي وانتشار القطعات بالشكل الذي يؤمن القاطع والالتزام بالإنذار الصباحي والمسائي"، مبينا انه "يجب أخذ اللجان دورها بمتابعة انتشار القطاعات والالتزام بالحظر الجزئي اليومي".



يذكر أن القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة الأردنية بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي كانت في آب/أغسطس الماضي وركزت على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث.



وقد اعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة 26 آذار/مارس الماضي، تأجيل انعقاد القمة الثلاثية التي كان من المقرر انعقادها نهاية مارس في بغداد مع الرئيس المصري والملك الأردني إلى القريب العاجل، وذلك بسبب حادث تصادم القطارين في صعيد مصر، والذي أودى بحياة نحو 20 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.



وعقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن اجتماعا تنسيقيا في بغداد للترتيب لعقد القمة بين رؤساء دولهم، مؤكدين تطلعهم لعقدها في أقرب وقت ممكن.