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الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 15:06

مسيرة حاشدة لقطاعات النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء

مسيرة حاشدة لقطاعات النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء
وطالب البيان المشترك للمسيرة بإدخال سفن الوقود كافة دون مماطلة أو تلكؤ بموجب الاتفاقات الدولية وقوانين الأمم المتحدة، داعيا إلى عدم إقحام الوقود في حيز الصراعات وعدم استخدام ذلك لتحقيق مآرب سياسية أو عسكرية.

وشدد البيان على الأمم المتحدة الاختيار إما تفعيل عمل لجنة التحقيق والتفتيش في جيبوتي وتفرضها على الجميع أو إلغاؤها، محملا تحالف العدوان والأمم المتحدة كل تبعات هذا الحصار الجائر على اليمنيين سيما منع سفن الوقود من الدخول.

من جهته أكد مدير شركة النفط اليمنية عمار الأضرعي أن أمريكا هي من تقود القراصنة وتكبل الشعب اليمني لأكثر من عامين

وأوضح في كلمة له خلال المسيرة أن الغرامات تجاوزت ال 150 مليون دولار يتكبدها أبناء الشعب اليمني، مشددا على أن الحصار الغاشم على اليمن بغطاء واضح وفاضح من قبل الأمم المتحدة مسنودا بأمريكا لعقاب الشعب اليمني.

وحمل مدير شركة النفط اليمنية قوى تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولة ما تأول إليه الاوضاع في اليمن نتيجة نفاذ كميات الوقود.
مصدر : وكالات
رقم : 925632
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