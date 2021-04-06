انتهاء التدريبات المشتركة للبحرية الإيرانية والباكستانية

واقيمت هذه التدريبات المشتركة صباح اليوم (الثلاثاء)، في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان بهدف الارتقاء بالقدرات القتالية وتبادل المعلومات والمعارف العسكرية بين البحريتين الإيرانية والباكستانية، واستعراض القدرات البحرية للبلدين وتعزيز التآزر وإرساء تعاون بناء وديناميكي من أجل خلق سلام وأمن دائمين في المنطقة.



وشاركت في التدريبات وحدات بحرية عسكرية إيرانية مكونة من مدمرة البرز وقاذفة صواريخ وطائرة هليكوبتر، ووحدات دعم قتالية بحرية تابعة للقوة البحرية الباكستانية.



وشملت التدريبات المشتركة عمليات نقل جوية وبحرية، وعمليات Passex مشتركة بين وحدات البحرية الإيرانية والباكستانية.



ورست مجموعة القطع البحرية الباكستانية المكونة من سفينتين حربيتين يوم السبت الماضي في المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني في ميناء "بندرعباس" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والودية مع نظيرتها الإيرانية.