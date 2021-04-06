الداخلية العراقية تحبط “مخططاً إرهابياً” في كركوك

وقالت المديرية، إنه “بناءً على توجيهات المراجع العليا بمتابعة العناصر الإرهابية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبان وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية”.



وأضافت ان الملقى القبض عليهما “اعترفا من خلال التحقيقات الأولية معهما بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية عام 2020 عن طريق أحد قيادات داعش الإرهابية، وتم تكليفهما بمراقبه بعض منتسبي الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، كما واعترفا بقيامهما بتجنيد الشباب الأحداث [صغار السن] داخل مدينه كركوك”.



وتابعت المديرية “تم تدوين أقوالهما ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.