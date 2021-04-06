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الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 17:02
سقوط عدد من الضحايا في الولايات المتحدة
وقال مكتب شريف مقاطعة فريدريك في تغريدة عبر “تويتر” إن عناصره استجابوا لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى إصابة المشتبه به”، كما طلب المكتب من الأفراد تجنب منطقة Progress Drive و Opposumtown Pike.
مصدر :
وكالات
رقم :
925650
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