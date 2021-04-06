سقوط عدد من الضحايا في الولايات المتحدة

اسلام تايمز (أمريكا) - أعلنت الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريك، مشيرة إلى إصابة المشتبه به في إطلاق النار.