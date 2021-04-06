ارتفاع غير مسبوق بحصيلة إصابات كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت 7300 حالة إصابة، مقابل 5225 حالة شفاء، و33 وفاة جراء الفيروس".



وأشارت إلى "تسجيل 8772 شخصاً تلقى لقاح الوباء".