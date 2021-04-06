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الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 17:43

البحرين.. واستمرار التظاهرات للافراج عن معتقلي الرأي

البحرين.. واستمرار التظاهرات للافراج عن معتقلي الرأي
وخرجت المسيرات الشعبية في بلدات دمستان والدير وجزيرة سترة، ردد المشاركون فيها شعارات تحمل النظام المسؤولية عن تعرض حياة أبنائهم المعتقلين للخطر في ظل انتشار وباء كورونا داخل السجون.

ومازالت الشعارات تخيم على أجواء العديد من القرى والبلدات في البحرين، مع تصاعد المخاوف على حياة المعتقلين جراء تردي الأوضاع الصحية داخل السجون مع تفشي وباء كورونا.

أما في مناطق البلاد القديم وسند وكرباباد والدراز فقد ندد الأهالي بعدم كشف السلطات عن عدد المعتقلين المصابين بالوباء، وعدم اتخاذ اجراءات للحد من الإصابات، مؤكدين تمسكهم بمطلب الإفراج عن سجناء الرأي.

الحراك الشعبي الذي ترتفع نسبته وحدته في بلدات دمستان والدير وسترة والسنابس على مدى أكثر من أسبوع، يحذر النظام من الكارثة التي قد تحل بالمعتقلين في غياهب السجون المكتظة بالسجناء عقب تردد أنباء عن إصابة عشرات المعتقلين في سجون النظام بفيروس كورونا.

أما في البلاد القديم وسند وكرباباد والدراز وكرانة وعالي ودمستان فأصوات أهالي المعتقلين خلال الوقفات التضامنية حملت حكومة المنامة مسؤولية تعرض حياة أبنائهم لخطر الإصابة بالوباء.

الانتشار الأمني المكثف والآليات العسكرية لم تمنع أهالي بلدة أبوصيبع من المطالبة بالإفراج عن أبنائهم في سجون النظام، مؤكدين الاستمرار في الحراك حتى يرى جميع المعتقلين نور الحرية.

المرجعية الدينية في البحرين آية­الله الشيخ عيسى قاسم طالب بتفعيل الحراك الشعبي بشكل أقوى وأنظف لخروج آلاف المعتقلين من سجون النظام.

وفي خطاب وجهه إلى المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يواجهون خطر فيروس كورونا داخل سجون النظام حذر آية­الله قاسم المحتجين من استدراجهم وتشويه حراكهم وإفشال مطالبهم بإخراج السجناء.

كما دعا إلى حفظ الممتلكات العامة والخاصة والحرص على عدم تعطيل حركة المرور.
رقم : 925654
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