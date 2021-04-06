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الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 17:55

استشهاد معتقل في سجون البحرين جراء الإهمال الطبي

استشهاد معتقل في سجون البحرين جراء الإهمال الطبي
ونقلت عائلة الشهيد لـ”الأبدال” إن الأسير عباس مال الله (50 عاما) استشهد في مستشفى “السلمانية” بعد سنين من مطالبات عائلته والجهات والحقوقية الدولية بالإفراج عنه لإنقاذ حياته.

واعتقلت السلطات عباس مال الله في 17 مايو/آيار 2011، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً و6 أشهر، ومنذ عام 2019 تفاقم وضعه الصحي بشكل كبير، ولم يسمح لها بالعلاج من آلام شديدة من أسفل الظهر إلى رجليه، بسبب طلقة الشوزن التي أطلقت عليه من مسافة قريبة خلال اعتقاله. بالإضافة إلى أنه مصاب بالقولون وقرحة في المعدة، وشكى أكثر من مرة من عدم تلقيه العلاج والعناية الطبية اللازمة داخل السجن.

والشهيد عباس مال الله -وهو من بلدة النويدرات جنوب المنامة- متزوج ولديه 3 أبناء، قضى عشر سنوات بالسجن وهو متهم بدهس 9 من رجال الشرطة في منطقة النويدرات، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية في 17 مايو/ أيار 2011، وأوضحت الوزارة حينها أن رجال الشرطة وأثناء قيامهم بواجبهم في منطقة النويدرات بالتعامل مع مجموعة تحاول إثارة أعمال الشغب والتخريب أصيب أحد المتورطين برأسه وعلى الفور قام شقيقه بقيادة سيارته بسرعة هائلة ودهس رجال الشرطة عمدا ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة، 4 منهم تعرضوا لإصابات بليغة، و5 لإصابات مختلفة، فيما تعرض سائق السيارة لإصابات متفرقة، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج.
مصدر : وكالات
رقم : 925655
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