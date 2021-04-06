تخت روانجي: جو بايدن لم يف بوعوده بالعودة إلى الاتفاق النووي

وقال تخت روانجي في تصريحات: تستأنف إيران ومجموعة 4 + 1 المحادثات النووية في فيينا اليوم. لم تف الولايات المتحدة بعد بوعود جو بايدن الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق النووي، لذا لا ينبغي تفويت هذه الفرصة.



واضاف السفير الإيراني: اذا قامت اميركا برفع جميع اجراءات الحظر فان ايران ستوقف تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي



وتابع: إذا رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات، فستوقف إيران جميع الإجراءات التعويضية. يمكن أن يكون هذا رابح - رابح للجميع.



وتستأنف أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، والتي بدأت يوم الجمعة 2 أبريل عبر الفيديو كونفرانس، عصر اليوم في فيينا.



ويترأس المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، الوفد الإيراني المفاوض، ويرافقه ممثلون من البنك المركزي ووزارة النفط ومنظمة الطاقة الذرية.



وعلى هامش اجتماع اللجنة، تُعقد كالعادة اجتماعات ثنائية مع رؤساء وفود 4 + 1 الأخرى.



وفي هذا السياق، عقد الوفد الايراني مساء امس الاثنين اجتماع ثنائي مع الوفد الصيني، ومن المقرر ان تعقد اجتماعات اليوم مع الوفد الروسي والاتحاد الأوروبي.



وكما تم التأكيد عليه من قبل، لن يحضر أي ممثل للولايات المتحدة، اجتماع اللجنة المشتركة أو اجتماعات الخبراء ذات الصلة ، ولا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة على جدول أعمال الوفد الايراني، وستكون المفاوضات في اطار الاتفاق النووي وبحضور ممثل إيران ودول 4 + 1.



وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، قد وصل مساء الاثنين الى فيينا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع مجموعة "4+1".