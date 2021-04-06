الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 18:00

تخت روانجي: جو بايدن لم يف بوعوده بالعودة إلى الاتفاق النووي

تخت روانجي: جو بايدن لم يف بوعوده بالعودة إلى الاتفاق النووي
وقال تخت روانجي في تصريحات: تستأنف إيران ومجموعة 4 + 1 المحادثات النووية في فيينا اليوم. لم تف الولايات المتحدة بعد بوعود جو بايدن الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق النووي، لذا لا ينبغي تفويت هذه الفرصة.

واضاف السفير الإيراني: اذا قامت اميركا برفع جميع اجراءات الحظر فان ايران ستوقف تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي

وتابع: إذا رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات، فستوقف إيران جميع الإجراءات التعويضية. يمكن أن يكون هذا رابح - رابح للجميع.

وتستأنف أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، والتي بدأت يوم الجمعة 2 أبريل عبر الفيديو كونفرانس، عصر اليوم في فيينا.

ويترأس المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، الوفد الإيراني المفاوض، ويرافقه ممثلون من البنك المركزي ووزارة النفط ومنظمة الطاقة الذرية.

وعلى هامش اجتماع اللجنة، تُعقد كالعادة اجتماعات ثنائية مع رؤساء وفود 4 + 1 الأخرى.

وفي هذا السياق، عقد الوفد الايراني مساء امس الاثنين اجتماع ثنائي مع الوفد الصيني، ومن المقرر ان تعقد اجتماعات اليوم مع الوفد الروسي والاتحاد الأوروبي.

وكما تم التأكيد عليه من قبل، لن يحضر أي ممثل للولايات المتحدة، اجتماع اللجنة المشتركة أو اجتماعات الخبراء ذات الصلة ، ولا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة على جدول أعمال الوفد الايراني، وستكون المفاوضات في اطار الاتفاق النووي وبحضور ممثل إيران ودول 4 + 1.

وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، قد وصل مساء الاثنين الى فيينا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع مجموعة "4+1".
رقم : 925658
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
6 نيسان 2021
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
6 نيسان 2021
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
6 نيسان 2021
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟
6 نيسان 2021
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
6 نيسان 2021
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
بمناسبة يومه العالمي.. 140 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
انقلاب الأردن عملية فاشلة تضاف الى السجل الإماراتي السعودي
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 نيسان 2021
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
قوات قسد تنفذ ما يريده الجيش الأمريكي وهي جسم سرطاني بغيض
المراسلة معصومة فروزان
5 نيسان 2021
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
الطرف الأجنبي في قضية الأردن؛ هل هو عبري، عربي أم کلاهما؟
5 نيسان 2021
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
السعودية تخلع جلدها وتتغنى بفوائد الخيانة.. متى ستعلن الرياض عن تطبيعها؟
5 نيسان 2021
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
هل الإفراج عن 126 معتقلاًً يكفي لعلاج تفشي الكورونا في سجون البحرين؟!
5 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
لمحة عن المشهد السياسي الليبي.. التوجهات والاسباب
اتفاقية بغداد - الرياض الشاملة الأهداف.. هل هناك إمكانية للتطبيق؟