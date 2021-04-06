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الثلاثاء 6 نيسان 2021 ساعة 19:43

سفير الإمارات لدى الكيان الإسرائيلي يصل إلى "تل أبيب"

سفير الإمارات لدى الكيان الإسرائيلي يصل إلى "تل أبيب"
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن آل خاجة، جرى استقباله في حفل في مطار بن غوريون الدولي.

وقال السفير الاماراتي حسب الوكالة انه منذ توقيع اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات والكيان الإسرائيلي نعمل معا" لتعزيز حقبة جديدة مزدهرة من التعاون المثمر".

واضاف السفير الإماراتي ان بلاده تطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي مع تل ابيب.

وكان على متن رحلة الاتحاد للطيران وفد دبلوماسي واقتصادي رفيع المستوى ضم إيتان نائي رئيس بعثة الكيان الإسرائيلي في الإمارات، وتوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد، وذلك بهدف تطوير التعاون الثنائي وتعزيز السياحة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أمس الاثنين، أن الإسرائيليين يمكنهم دخول إمارة أبوظبي دون الحاجة للدخول في فترة الحجر الصحي الإلزامي.

ويذكر أنه، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الإمارات اتفاق تطبيع مع الكيان الاإسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن، في خيانة كبيرة للقضية الفلسطينية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعت شركة "الاتحاد للطيران" وشركة طيران "العال" الناقل الوطني لإسرائيل مذكرة تفاهم واسعة النطاق، تتضمن خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.
مصدر : وكالات
رقم : 925676
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